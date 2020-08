Estudiantes en Surprise quedan expuestos a pornografía en aula virtual

PHOENIX- Un aula virtual, llena de docenas de estudiantes de secundaria en Surprise, quedaron fue expuesta a un video sexualmente explícito en su primer día de regreso a la escuela.

Los padres de los estudiantes de Legacy Traditional School en Surprise aseguran que había aproximadamente 60 niños en la clase cibernética cuando un video pornográfico ocupó toda la pantalla.

Un portavoz detalló que esta acción se efectuó mediante la creación de una dirección de correo electrónico falsa y un engañó al maestro para ingresar a la sesión.

RECOMENDACIONES DEL FBI SOBRE CIBERSEGURIDAD No haga públicas las reuniones o aulas virtuales

No comparta un enlace a una teleconferencia o aula en redes sociales. Proporcione el enlace directamente a las personas invitadas.

Hay opciones para hacer que una reunión sea privada: solicitar una contraseña de reunión o usar la función de sala de espera y controlar la entrada de invitados.



La sala de Google Meets, plataforma usada para impartir las clases, no estaba protegida con contraseña, no tenía restricciones para compartir ni contenido, y el acceso no estaba vinculado a correos electrónicos específicos.

El portavoz anadió : "Legacy Traditional Schools toma esta situación en serio, y hemos reforzado que los estudiantes que no cumplan con nuestras expectativas de comportamiento maduro y respetuoso enfrentarán consecuencias disciplinarias. Nuestras sesiones de enseñanza en vivo en línea se reanudarán el jueves con mayor seguridad cibernética. medidas en su lugar ".

Los padres comentaron que también hubo malas palabras, comentarios lascivos y enlaces compartidos en las salas de chat.