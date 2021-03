Buscan a madre e hijo desaparecidos en Mesa

MESA- La oficina del alguacil del Condado Maricopa pide ayuda de la comunidad para encontrar a una madre de Mesa desaparecida y a su hijo.

Esmeralda Arellano Nino, de 21 años, y su hijo de 1 año, Noah que salieron de su casa cerca de Broadway y Hawes Roads a la 1 p.m. el 5 de marzo.

Esmeralda no se ha comunicado con ninguno de sus familiares o amigos desde que dejó su casa. Las autoridades informaron que no puede cuidar a su hijo durante un período de tiempo prolongado debido a que padece una enfermedad mental y no está tomando sus medicamentos.

De acuerdo con las autoridades son casi 2 mil las personas que son buscadas por sus familiares.

Esmeralda es descrita como hispana que mide 5'6 ", pesa 190 libras y tiene cabello castaño y ojos marrones. Fue vista por última vez con una camiseta negra y jeans azul oscuro.

Noah mide 3'0 ", pesa 25 libras y tiene cabello castaño y ojos marrones. Fue visto por última vez con una camiseta negra con manchas blancas, pantalones cortos beige y sin zapatos.

Esmeralda fue vista por última vez conduciendo un Cadillac CTS gris 2009 con placa CVC6576 de Arizona.

Si tiene alguna información, se le pide que llame a la oficina del alguacil al 602-876-1011.