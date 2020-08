Entre ausencias y renuncias, así fue el regreso a las aulas en escuelas de Arizona

QUEEN CREEK- El primer día de clases, un ritual normalmente feliz, estuvo plagado de conflictos el lunes en la apertura de algunas escuelas en Arizona, haciéndose eco de los debates en todo el país sobre los riesgos de llevar a cabo toda la instrucción en persona en medio del coronavirus.

En algunos distritos, los profesores preocupados renunciaron o se enfermaron. Mientras que el Distrito Escolar Unificado de Queen Creek abrió sus puertas, J.O. el Distrito Escolar Unificado de Combs en el vecino condado de Pinal canceló su reapertura planeada el lunes después de que una gran cantidad de personal dijo que planeaba estar ausente.

Las clases en persona tendrán que esperar mínimo hasta después del 17 de agosto basado en una orden del gobernador de Arizona ante el creciente número de contagios de COVID-19 en el estado.

Dawn Oliphant, presidenta de la Organización de Padres y Maestros de la Escuela Secundaria Queen Creek, fue de los pocos padres que saludó a una fila de autos que transportaban personal y estudiantes con carteles de apoyo. Ni ella ni sus dos hijos, un estudiante de último año y otro de segundo año, estaban nerviosos.

"En lo que respecta a sentirse seguros, están bien", dijo Oliphant. "Hemos repasado sus protocolos con ellos. Tienen su desinfectante de manos con ellos. Saben lo importante que es usar sus cubiertas faciales".

La junta escolar en Queen Creek, a unas 40 millas (64 kilómetros) al sureste de Phoenix, votó la semana pasada para ofrecer instrucción en persona a tiempo completo. Jacob Frantz, profesor de química en la escuela secundaria, renunció poco después de la votación. Frantz, de 30 años, dijo que la decisión fue dolorosa, pero que no podía animarse físicamente a enseñar en un salón de clases con la misma cantidad de estudiantes que de costumbre.

Estudiantes nos explican las ventajas y desventajas de la enseñanza virtual.

"Todo este año escolar se siente como un gran experimento que estamos llevando a cabo en nuestra comunidad y no confío en las personas que realizan el experimento", dijo Frantz, quien es presidente de la Asociación de Educación de Queen Creek.

Frantz dijo que una docena de personas que renunciaron desde la votación y añadió que aproximadamente otras 30 se han ido desde junio, cuando el distrito propuso por primera vez hacer todas las clases en persona.

Maestro sustitutos

Stephanie Ingersoll, una portavoz del distrito, dijo que los medios reportaron manera inexacta la cantidad de maestros que renunciaron. Ella dijo que “un pequeño número” dio aviso después de la votación de la junta escolar.

Michael y Ashleigh Bayard dijeron que no les molestará si su hijo, un estudiante de segundo año, tiene que ser enseñado por suplentes en algunas clases debido a la renuncia de los maestros.

"Van a aprender más de un sustituto en la escuela de lo que van a aprender sentados frente a la pantalla de una computadora", dijo Ashleigh Bayard.

Padres expresan sus preocupaciones; doctores recomiendan estar atentos a los síntomas.

Frantz dijo que está especialmente preocupado por sus colegas que no tienen más remedio que seguir enseñando.

"Tenemos madres solteras que no pueden dejar su trabajo", dijo Frantz. “Son de alto riesgo, pero no pueden dejar su seguro médico. No pueden pagar la multa de $ 2,000 para dejar su contrato ".

Autoridades del condado Maricopa nos explican lo que pueden solicitar para cada alumno.

Sin embargo, los padres dijeron que simpatizan con los maestros con problemas de salud subyacentes que sintieron que tenían que marcharse.

"Tienen que tomar la decisión que sea mejor para ellos y su familia", dijo Oliphant. "No tengo nada en contra de ellos".