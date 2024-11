El siguiente contenido ha sido facilitado por Johnson & Johnson. El personal de redacción de Telemundo Arizona no participó en la creación de este contenido. Haga clic aquí para obtener más información sobre Johnson & Johnson.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en EE. UU.1 Aunque a veces se las llama enfermedades cardíacas, el término “enfermedad cardiovascular” alude a diversas afecciones que pueden afectar más que el corazón, como es el caso de la enfermedad arterial periférica (EAP).2

La EAP es una enfermedad cardiovascular que se produce por la acumulación de placa en las paredes de las arterias que suministran sangre a las extremidades, sobre todo a las piernas. Si no se trata, la EAP puede provocar problemas de salud graves, como ataques al corazón, derrames cerebrales o amputaciones.3

La EAP entre la comunidad hispana en EE. UU.

La comunidad hispana se ve afectada por la EAP de forma desmesurada, lo que puede deberse en parte a ciertos factores de riesgo, como la diabetes y la hipertensión arterial, que son más frecuentes en las personas de origen hispano.3, 4

La Dra. Claudia Serrano-Gómez*, cardióloga intervencionista matriculada, anima a sus pacientes hispanos que puedan estar en riesgo de tener la EAP a contactarse con sus médicos para comprender los signos y síntomas de esta afección.

La experiencia de un hombre con la EAP

Frank† es un puertorriqueño de 64 años que vive en Chicago, Illinois, toca la guitarra y le gusta prestar servicios a la comunidad y pasar tiempo en familia. Por desgracia, como muchos otros hispanos en EE. UU., padece la EAP.

En 2015, mientras conducía de regreso a casa después de un día de trabajo, Frank perdió repentinamente el control del tobillo derecho. Poco después, un cirujano vascular le diagnosticó EAP. Tras dos años de cirugías e intervenciones para intentar salvarle la pierna derecha, finalmente, tuvieron que amputársela por debajo de la rodilla. A partir de ese entonces, Frank tuvo que asistir a rigurosas sesiones de fisioterapia para adaptarse a su nueva prótesis.

No obstante, estaba decidido a seguir haciendo las actividades que le gustan, como tocar música latina con su banda, Frankie's People. “Mi motivación era volver a subirme a un escenario y estar de pie para tocar la guitarra”, expresó Frank. “Eso fue lo que me impulsó a seguir adelante en las largas caminatas y sesiones de gimnasio”. Frank también encontró inspiración en la defensa de generar más conciencia sobre la EAP. “Hay demasiada gente que desconoce la EAP”, afirmó. “Yo no sabía que mi diabetes y mi tobillo disfuncional estaban asociados con ella. Es importante que las personas hablen con su médico si tienen algún síntoma de la EAP”.

Comprender el riesgo

La EAP suele pasar inadvertida hasta que es demasiado tarde. “En la comunidad hispana, la salud suele ser un asunto de familia, en el que las generaciones más jóvenes cuidan de los parientes mayores. Conversar con los padres, abuelos y tíos sobre la salud puede ser todo un reto, pero si la EAP no se trata, las posibles consecuencias médicas pueden afectar a toda la familia”, explica la Dra. Serrano-Gómez.

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer EAP se incluyen tener más de 65 años, diabetes, obesidad y antecedentes familiares de enfermedad cardíaca o derrame cerebral.7 Entre los síntomas de la EAP a los que hay que prestar atención se incluyen entumecimiento o debilidad de las piernas, piel brillante o descolorida en las piernas, y frío en la parte inferior de la pierna o en el pie (en comparación con la otra extremidad).7

Potenciar el cambio

Save Legs. Change Lives.™ es una iniciativa de Johnson & Johnson cuyo objetivo es crear un sentido de urgencia y acción sobre la amenaza oculta de amputación relacionada con la EAP, en especial, entre las comunidades afroamericanas e hispanas de EE. UU., que corren un mayor riesgo.3

Para obtener más información sobre la EAP y cómo prepararse para lograr conversaciones productivas con los profesionales sanitarios, visite SaveLegsChangeLives.com/es/index.

* La Dra. Claudia Serrano-Gómez es consultora de Johnson & Johnson y recibió una remuneración por su tiempo.

† Frank es un defensor de los pacientes para Johnson & Johnson y recibió una remuneración por su tiempo.

