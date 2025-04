Encuentran dos cadáveres dentro de una vivienda en Maricopa

MARICOPA- Las autoridades de la ciudad de Maricopa investiga el hallazgo de dos cadáveres dentro de una vivienda la mañana del miércoles.

La policía acudió a una vivienda en la calle Cypress Lane, cerca de las calles Maricopa y Bowlin, aproximadamente a las 11 a. m. para una revisión de bienestar. Al llegar, encontraron a dos adultos muertos en el interior.

Hasta el momento no se han revelado sus identidades. Las autoridades no han indicado cómo murieron, pero afirman que no hay indicios de una amenaza continua para la comunidad.

Desde entonces, los detectives acudieron al lugar y están investigando. La Oficina del Médico Forense del Condado Pinal está trabajando para determinar la causa y la causa de la muerte.