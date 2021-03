¿En qué consisten las propuestas de ley que darían la ciudadanía a dreamers?

ARIZONA- Tres iniciativas de ley se encuentran en manos del Congreso que, de aprobarse, harían elegible a 2.3 millones de inmigrantes de obtener daca con camino a la ciudadanía de 5 a 8 años.

Las propuestas son: el Dream Act, Dream and Promise act y el US Citizenship Act, esta última daría la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes en este país. Hasta el momento, solo el Dream and Promise Act ha sido aprobada por una de las dos Cámaras, mientras que las otras dos no se han llevado a votación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El primer Dream Act se presentó en el 2001, 20 años después ninguna de las legislaturas creadas para darle un estatus legal a los beneficiarios de DACA o inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores ha sido aprobada en ambas Cámaras.

De aprobarse, le otorgaría la residencia a los beneficiarios de DACA

Un abogador experto en inmigración nos explica cuáles serían los siguientes pasos a seguir para que dichas propuestas se aprueben.

"Son tres bills ahorita que pueden beneficiar a los jóvenes que entraron cuando tenían menos de 18 años", detalla el abogado ray ybarra-maldonado

“Se necesitan 60 votos a favor en el Senado para que la propuesta sea aprobada en estos instantes - esta Cámara está compuesta de 50 demócratas y 50 republicanos, varios republicanos han dicho que cualquier propuesta de inmigración tiene que incluir fondos para seguridad en la frontera”.

A pesar de las adversidades por su estatus migratorio, Lorena Cruz nos explica la importancia del apoyo familiar para lograr sus metas.

De las propuestas presentadas, el US Citizenship Act es la única que incluye fondos para fortalecer la seguridad en la frontera. Sin embargo, hasta el momento ningún republicano ha mostrado apoyo hacia este plan.