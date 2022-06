“Me iba a morir y seguía golpeándome”: Empleada de negocio en Phoenix describe brutal golpiza que recibió

PHOENIX- Una mujer que sufrió un violento ataque en un negocio de celulares en el norte de Phoenix, describe en entrevista con Telemundo Arizona cómo sobrevivió al brutal acto por parte de un hombre que la golpeó y pisoteó en repetidas ocasiones. El incidente quedó captado en cámara.

El incidente ocurrió el 4 de junio en una tienda de teléfonos ubicada en el área de 43 Avenua y Bethany Home Road. El video de vigilancia publicado por la policía de Phoenix muestra al hombre acercándose a la empleada, quien luego le pregunta si necesita ayuda.

“Cuando ese hombre entró yo todavía lo quería ayudar y le pregunté te puedo ayudar con algo y me quería decir algo, pero me metió un puñetazo y me caí y no pude hacer nada y me pegaba y me pegaba y yo le gritaba que parara y no paraba. Inventé que estaba embarazada y nada”, detalla María Coronado, empleada de la cadena de negocios de celulares Cricket Wireless.

Coronado, de 22 años explica que fueron 18 puñetazos y 14 patadas. “Fue mucho fue algo brutal… no paraba hasta que le dije que me iba a morir y todavía seguía y me pude levantar y corrí porque si no yo estoy muy segura de que él me iba a matar”.

ANTECEDENTES Y AMENAZAS

Phil Krinsky, vocero del Departamento de Policía de Phoenix, informó que el hombre entró a la tienda de celulares y estaba una empleada trabajando en ese momento y fue directamente a ella, después la agredió y se fue detrás de la tienda y sacó 2 celulares, además del celular de ella.

De acuerdo con María, el hombre ya había entrado al local anteriormente y había amenazado a la gerente del negocio.

Lamentablemente para María, este episodio de violencia ha dejado huella en su vida para siempre.

“No duermo, lloro mucho… todavía tengo la cara de el en mi cara. No estoy bien. Tengo la nariz quebrada en 2 partes y me pusieron 17 puntadas desde aquí hasta mi nariz y pues tengo los ojos morados, pero estoy con vida".

“Estoy agradecida que al fin ya lo encontraron porque no iba a estar en paz hasta que lo encontraran” dijo María que también agradece a la comunidad del valle el apoyo dado a la policía para que arrestaran al hombre.

