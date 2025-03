Emiten aviso por tormenta de polvo de la I-10 entre Marana y Eloy

ARIZONA- El Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso por tormenta de polvo para la Interestatal 10 en el sur de Arizona.

El aviso abarca la zona entre Marana y Eloy y está vigente hasta las 4:15 p.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Las zonas que abarca el aviso son las siguientes: Marana, Eloy, Valle de Avra, Picacho, Chui-Chu, Parque Estatal Picacho Peak, Pinal Airpark, Picture Rocks, Red Rock, Anegam, North Komelik, Queens Well, Jack Rabbit, Shopishk, Silver Bell y East Chui-Chu.

Esto incluye las siguientes carreteras: Ruta 87 entre las millas 116 y 121. Interestatal 10 entre las millas 206 y 235.

Esta es una noticia de ultima hora. Mantente atento a las actualizaciones.

Mira aquí la explicación de nuestro meteorólogo Juan González.

RECOMENDACIONES

Detén el vehículo en un lugar seguro

Si te encuentras en una tormenta de polvo severa y la visibilidad es casi nula, lo más seguro es detenerte en un lugar seguro. No te estaciones en el arcén de la carretera, ya que otros vehículos podrían no verte. Busca un área segura, como un área de descanso, una estación de servicio o una zona alejada de la carretera.

Enciende las luces de emergencia

En caso de que no puedas detenerte de inmediato, enciende las luces intermitentes de emergencia para que otros conductores puedan verte desde lejos. Las luces de cruce también pueden ayudar a aumentar tu visibilidad.

Reduce la velocidad

Si tienes que continuar conduciendo, reduce la velocidad para poder reaccionar con mayor facilidad ante cualquier obstáculo o vehículo detenido. Mantén una distancia segura con el vehículo de adelante, ya que la carretera puede volverse resbaladiza.

No uses las luces altas

Las luces altas pueden reflejarse en el polvo y empeorar la visibilidad. Es mejor usar las luces bajas o las de cruce para no deslumbrar a otros conductores y mejorar tu campo de visión.

Evita cambios bruscos de carril

En condiciones de baja visibilidad, los cambios abruptos de carril pueden resultar peligrosos. Asegúrate de tener claro el espacio a tu alrededor antes de realizar cualquier maniobra.

Mantente informado sobre el las condiciones

Antes de viajar, revisa los pronósticos meteorológicos y las condiciones de la carretera. Si se anticipa una tormenta de polvo, trata de posponer el viaje o tomar rutas alternativas si es posible.

Mantén tus ventanas cerradas

Durante una tormenta de polvo, es importante mantener las ventanas del vehículo completamente cerradas para evitar que el polvo ingrese al interior, lo que puede dificultar la visibilidad y afectar tu salud.

Mantén la calma

Las tormentas de polvo pueden ser aterradoras, pero es crucial mantener la calma. Respira profundamente y toma decisiones lentas y controladas para evitar accidentes.

No te detengas en túneles o puentes

Evita detenerte en túneles o puentes durante una tormenta de polvo, ya que estos lugares suelen ser más peligrosos debido a los vientos intensos y la falta de escape rápido.

Ten a mano un teléfono móvil

Si te encuentras atrapado en una tormenta de polvo, es recomendable tener tu teléfono móvil a la mano para poder llamar a emergencias en caso de que sea necesario.