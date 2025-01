Emiten aviso de evacuación por incendio en Queen Valley

ARIZONA- La Oficina del Alguacil del condado Pinal ha emitido un aviso de evacuación para los residentes de norte y oeste de Queen Valley debido a un incendio forestal.

El centro de evacuación está localizado en el Centro Comunitario Queen Valley.

❗️Queen Valley Residents ❗️

A "READY" status alert has been issued for residents for the North and West regions of Queen Valley for a brush fire.



READY means Prepare Now! pic.twitter.com/EidD57mWuQ