Emiten alerta de salud por floración de algas en lago Apache

Las autoridades del Bosque Nacional Tonto advierten a la población que evite el agua.

PHOENIX- Una floración de algas ya afecta al lago Apache lo que ha llevado a emitir una alerta de salud, según las autoridades del Bosque Nacional Tonto.

Algunas floraciones de algas pueden representar riesgos para la salud pública, la salud acuática o el medio ambiente, por lo que las autoridades advierten a la población que se mantenga fuera del agua.

"NO BEBA ni use esta agua para cocinar. EVITE COMER PESCADO del agua hasta que la floración se disipe, ya que las toxinas pueden acumularse en el tejido de los peces. EN CASO DE DUDA, NO SE ACERQUE", advirtieron las autoridades.

Las algas se descubrieron durante un muestreo de rutina, cuando las autoridades observaron una sección verde brillante del lago. Las pruebas dieron positivo para Dolichospermum, una cianobacteria que representa un riesgo para la salud humana, informaron las autoridades.

Las algas pueden ser perjudiciales para las mascotas y los niños, por lo que las autoridades recomiendan mantenerlos alejados de las algas en el agua o la orilla, que pueden parecer pintura verde derramada o una capa de espuma.

"Desconocemos cuánto tiempo afectará la proliferación al lago; las anteriores han durado entre una y dos semanas. Es posible que las algas se disipen una vez que alcancen la parte más profunda y fría del lago Apache", informaron las autoridades. "Por favor, tome precauciones al recrearse en el agua".

Estas proliferaciones son más intensas durante los meses cálidos de verano, indicaron las autoridades.