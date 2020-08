Elecciones primarias en Arizona: contiendas clave

PHOENIX - Los votantes de Arizona que no emitieron su sufragio en la votación anticipada aun lo pueden hacer este martes de elecciones primarias. Encuentra tu centro de votación aquí. Recuerda que las urnas cierren a las 7 p.m.

Cualquier votante que recibió una boleta electoral y no la envió por correo puede dejarla en un lugar de votación antes de que las urnas cierren a las 7 p.m.

Además de elegir candidatos al Congreso y legisladores, los arizonenses decidirán puestos en contiendas estatales, de condado y la ciudad.

Estas son algunas de las contiendas a seguir:

CONGRESO DE ARIZONA

Daniel McCarthy está buscando reemplazar a la senadora Martha McSally.

Eva Putzova se enfrenta al representante demócrata Tom O’Halleran en el Distrito 1.

Peter Quilter se enfrenta en las urnas a la representante demócrata Ann Kirkpatrick en el Distrito 2.

Anne Marie Ward está junto en la boleta con el representante republicano Paul Gosar en el Distrito 4.

ALCALDES

Cuatro suburbios principales de Phoenix están votando para elegir alcaldes no partidistas durante la primaria, incluidos dos con puestos vacantes.

En las primarias de la alcaldía si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, los dos principales candidatos avanzarán a las elecciones generales.

Scottsdale tiene cinco candidatos que buscan suceder a Jim Lane: Lisa Borowsky, Suzanne Klapp, Virginia L. Korte, Bob Littlefield y Dave Ortega.

En Gilbert, tres candidatos buscan reemplazar a Jenn Daniels: Lynne King Smith, Matt Nielsen y Brigette Peterson.

Los votantes de Glendale decidirán si seguir con el alcalde Jerry Weiers o reemplazarlo con Michelle Robertson.

En Mesa, Verl Farnsworth enfrentará en las urnas al alcalde John Giles.

Fiscal del Condado Maricopa

Tres demócratas buscan desafiar al titular republicano Allister Adel, quien fue designado para reemplazar a Bill Montgomery el año pasado después de que Montgomery se fuera a la Corte Suprema de Arizona.

Los votantes demócratas elegirán entre Julie Gunnigle, un ex fiscal en Illinois, y dos ex defensores públicos, Will Knight y Robert McWhirter.

Alguacil del condado de Maricopa

Los votantes republicanos decidirán si dan una nueva oportunidad en las urnas a Joe Arpaio, de 88 años o eligen a Jerry Sheridan y Mike Crawford en las primarias para enfrentar al actual alguacil Paul Penzone.