Elecciones 2020: conoce a los candidatos a alguacil del condado Maricopa

PHOENIX- Una de las contiendas electorales más candentes esta temporada será la de Alguacil para el Condado Maricopa, y los principales candidatos tienen un historial controversial entre la comunidad hispana.

El candidato republicano Jerry Sheridan es conocido porque durante mucho tiempo fue la mano derecha del polémico ex alguacil, Joe Arpaio.

“Las redadas en vecindarios hispanos, yo no apoyaba eso”, dijo Sheridan que derrotó a su ex jefe en la boleta republicana de las elecciones primarias, y ahora lo quiere dejar en el pasado para hacerse conocer bajo su propio nombre.

“Soy Jerry Sheridan, no soy Joe Apraio. Trabajé 38 años en la agencia del Alguacil del Condado Maricopa.

Su contrincante, el actual alguacil del condado, Paul Penzone, no quiso decir mucho sobre Sheridan en su primera entrevista de campaña para su reelección. “No gasto ni tiempo ni energía en eso, ustedes saben quién soy y quien es mi opositor. Hay un contraste considerable en nuestras prácticas y actitudes,” dijo Penzone.

Penzone hizo historia al sacar del puesto a Joe Arapio, un alguacil que arremetió fuerte contra la comunidad inmigrante de Arizona. Durante su mando ha eliminado la controversial ciudad de las carpas que era habitada por reos con delitos menores.

Sheridan no estuvo de acuerdo en quitar dicho lugar y quiere volver a instalar algo similar. “Voy a instalar algo similar, las carpas no, algo que le enseñe a la gente a no regresar”, indicó Sheridan. Y mientras el candidato republicano critica a Penzone y su manejo de los brotes de COVID-19 en las cárceles, Penzone asegura que batallan con recursos limitados.

“Tratamos de evaluar al 100% de la población de reclusos, para así poder mantenerlos aislados, pero tenemos 5 cárceles y muy poco espacio”, dijo Penzone.

Sin embargo, ambos tienen muchas similitudes en temas de seguridad pública:

Los dos candidatos están en contra de las ideas que desmantelan los presupuestos a las agencias policiales, así como se ha visto con numerosas manifestaciones a través del país, incluyendo en Arizona. Además, tanto Penzone como Sheridan aseguran que ICE no se irá de las cárceles del condado Maricopa.

“Yo lo único que estoy haciendo es ser un buen colega, nada diferente a lo que hacen el FBI o la DEA quienes tienen responsabilidades federales”, aseguró Penzone.

Sheridan indica que apoya el sistema federal, y por lo tanto, mantendrá a los agentes de ICE de las cárceles del condado.

“Las personas que están aquí ilegalmente, y han cometido delitos, deberían de ser identificadas e inculpadas a través del sistema federal”, añadió Sheridan. Por ahora, el republicano se está dedicando a recaudar fondos para su campaña electoral, mientras Penzone se enfoca en ruedas de prensa con anuncios positivos para la agencia así promover sus logros como jefe principal de la agencia.