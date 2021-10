El registro para el crédito tributario por niño vence el 15 de noviembre: ¿Qué debes hacer?

ARIZONA- La ciudad de Mesa informa a sus residentes que, si aún no reciben el crédito tributario por hijos, se pueden registrar antes del 15 de noviembre.

Para las personas que declararon sus impuestos este año, deberían de recibir pagos mensuales automáticamente. Sin embargo, hay personas que no han presentado su declaración de impuestos porque sus ingresos son tan bajos que no lo amerita, y son estas personas quienes más necesitan este beneficio y no lo están recibiendo.

Para más información puedes consultar getctc.org/mesa. También puedes llamar al Mesa United Way (480) 258 2122 o Community Legal Services al (602) 258 3434.

Fechas clave para el beneficio

La fecha límite para la presentación de impuestos de 2020 fue el 17 de mayo de 2021, pero la solicitud de una extensión extiende esa fecha límite hasta el 15 de octubre.

El niño debe vivir con la persona que recibe el crédito durante al menos la mitad del año y ser menor de 18 años al 31 de diciembre de 2021.

Las familias pueden recibir el beneficio por hijos biológicos, hijastros, medio hermanos, hijos adoptivos, nietos y sobrinos, entre otros dependientes menores. Aquí encontrarás la información sobre qué menores pueden recibir la ayuda económica.

El dinero que una familia recibe a través del Crédito Tributario por Hijos no afecta el límite de ingresos que se requiere para obtener otro tipo de asistencia, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y otras ayudas financieras.

El crédito incluirá a niños que cumplan 17 años en 2021. Para el año fiscal 2021, las familias que reclamen el crédito recibirán hasta $3,000 por hijo calificado entre las edades de 6 y 17 a fines de 2021, y $3,600 por hijo calificado menor de 6 años a fines de 2021.

También hay un pago único de $500 para padres con hijos de 18 a 25 años matriculados tiempo completo en la universidad.

Los montos se reducen para ingresos superiores a $150,000 para contribuyentes casados ​​que presentan una declaración conjunta y personas que han enviudado, $112,500 para jefes de familia y $75,000 para todos los demás contribuyentes.

Los contribuyentes que no deseen recibir el pago por adelantado del Crédito Tributario por Hijos de 2021 tendrán la oportunidad de declinar la ayuda. Los contribuyentes también tendrán la oportunidad de actualizar la información sobre cambios en sus ingresos, estado civil para efectos de la declaración o el número de hijos calificados. El IRS pronto dará a conocer más detalles sobre cómo seguir estos pasos mediante una página web.