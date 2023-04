EEUU vs. México: lo que debes saber si asistes al State Farm Stadium este miércoles

PHOENIX- La rivalidad entre las selecciones de México y Estados Unidos se ha caracterizado por tener un dominio compartido, de acuerdo con los recientes resultados en enfrentamientos amistosos y oficiales.

El Tricolor apenas le ha ganado 9 encuentros a Estados Unidos en 33 partidos desde el año 2000.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El director técnico Diego Cocca tendrá su tercer partido al frente del tricolor ante un rival al que tambien enfrentara en el verano en la Nations League de Concacaf.

Para este partido en el State Farm Stadium, el Tricolor no contará con sus máximas figuras, ya que no es un encuentro de fecha FIFA, por lo que el técnico Cocca no pudo contar con quienes juegan en Ligas de Europa, salvo Julián Araujo del Barcelona y quien recibió un permiso especial.

Ademas, debido a lesiones Henry Martín y Roberto Alvarado tampoco pudieron ser parte del equipo para este partido.

Lo que debes saber si vas al partido en Glendale

Si tienes pensado asistir al State Farm Stadium anticipa tu viaje para evitar el trafico y conocer el reglamento del estadio que abrirá sus puertas a las 5 pm.

Transporte y estacionamiento : Puedes estacionarte en los lugares disponible en el centro de entretenimiento Westgate ubicado entre 5 y 10 minutos a pie del estadio. Para conocer las transito en tiempo real puede seguir este enlace o llamar al 511 para conocer las actualizaciones. El costo del estacionamiento en el estadio es de $30 por auto. El pago puede hacer con tarjeta de crédito o débito.

: Puedes estacionarte en los lugares disponible en el centro de entretenimiento Westgate ubicado entre 5 y 10 minutos a pie del estadio. Para conocer las transito en tiempo real puede seguir este enlace o llamar al 511 para conocer las actualizaciones. El costo del estacionamiento en el estadio es de $30 por auto. El pago puede hacer con tarjeta de crédito o débito. El reglamento de uso de bolsas transparentes de la NFL se aplicará en todos los eventos en State Farm Stadium por lo que se recomienda no traer bolsas. Solo se permitirá lo siguiente: Una bolsa transparente de no más de 12” x 6” x 12”. Puede revisar el reglamento de ingreso de bolsa en el estadio en este enlace.

ARTÍCULOS NO PERMITIDOS

Latas de aerosol

Bebidas alcohólicas

Animales (excepto animales de servicio documentados)

Bolsas que no cumplan con las pautas de la NFL (deben ser transparentes y de menos de 12 "x 12" x 6 "de tamaño)

Pancartas o letreros de más de 3 'x 2' o con un mensaje no deportivo

Envases de bebidas: botellas de vidrio, latas y termos

Cámaras con lentes profesionales, trípodes/monopiés o iPads

Cigarrillos electrónicos/bolígrafos vaporizadores

Ropa considerada obscena o indecente en un lugar público

Refrigeradores de cualquier tipo

Fuegos artificiales

Alimentos (excepto para niños menores de dos años)

Balones de fútbol y pelotas de playa (inflados o desinflados)

Drogas ilegales

Computadoras portátiles

Generadores de ruido de cualquier tipo (silbatos, bocinas, campanas, etc.)

Postes o palos de cualquier tipo, incluidos los "palos para selfies" y las escobas

Carritos de golf, patinetas, patines o hoverboards

Paraguas de más de 12 pulgadas de largo

Cámaras de video

Armas de cualquier tipo, incluidas, entre otras, armas de fuego y cuchillos

Cualquier artículo considerado inapropiado o peligroso por la seguridad del estadio.

Para obtener más información sobre los artículos prohibidos, haz clic aquí.

El entrenador de la Selección de Estado Unidos, Anthony Hudson y los jugadores ofrecieron conferencia de prensa este lunes.

¿Dónde ver el partido?

Telemundo, la casa exclusiva en español de las selecciones nacionales de Estados Unidos, presenta el esperado partido protagonizado por una de las rivalidades más intensas y emocionantes del fútbol internacional, EEUU y México, este miércoles 19 de abril a las 10 p.m. ET / 7 p.m. PT en vivo por Telemundo, Universo, Peacock y la app de Telemundo.

Este clásico de dos de los equipos más fuertes de la Concacaf se jugará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El partido es la primera edición del Clásico Continental, una competencia anual en la que la selección nacional masculina de EEUU (USMNT, como se le conoce en inglés) recibe a un rival de primer nivel de Norte, Centro o Sudamérica.

Las selecciones masculinas de Estados Unidos y México se enfrentarán este 19 de abril en Glendale, Arizona.