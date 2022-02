Educación en Arizona: ¿Qué es el límite de gastos agregados en escuelas? (AEL)

ARIZONA- Maestros de escuelas publica realizaron manifestaciones este fin de semana para apoyar la financiación de escuelas.

De acuerdo con la Asociación de Educación de Arizona, si los legisladores estatales no anulan el tope de gastos el 1 de marzo, las escuelas podrían perder más de $1,000 millones en fondos. Cada distrito escolar público perdería cientos de miles a millones de dólares, y eso podría obligar a las escuelas a recortar maestros y programas para los estudiantes.

Pero qué es el Límite de Gastos Agregados conocido en inglés como Aggregate Expenditure Limit (AEL):

Es una enmienda constitucional aprobada por los votantes de Arizona en 1980 para limitar los gastos en los distritos escolares basados ​​en el gasto agregado de todos los distritos. Esta limitación solo se aplica a las escuelas públicas, ya que las escuelas chárter no están sujetas al AEL.

¿Por qué es importante AEL?

Si los gastos de las escuelas públicas superan el AEL y la Legislatura de Arizona se niega a actuar antes del 1 de marzo de 2022, entonces los distritos escolares

se verán obligados a recortar sus presupuestos para el año escolar actual antes del 1 de abril de 2022.

Cómo se calcula el AEL:

La Comisión de Estimaciones Económicas tiene la tarea de calcular el AEL. El AEL se basa en la financiación del nivel básico de 1980 y aumenta de acuerdo con el número de estudiantes y la inflación.

¿Qué se ve afectado por el AEL?

Mantenimiento y operaciones, asistencia adicional del Distrito, financiamiento para la eliminación de la segregación, fondo del sitio del aula, financiamiento basado en resultados, instalaciones escolares y financiamiento del Transporte

¿Qué sucede si AEL NO se anula?

Si la Legislatura de Arizona no anula la AEL antes del 1 de marzo de 2022, los distritos escolares públicos de Arizona se verán obligados a recortar $1.15 mil millones (15.26%) de sus presupuestos, mientras que las escuelas chárter no se verán afectadas.

¿Qué se puede hacer para abordar el AEL?

La Legislatura de Arizona debe aprobar una resolución para anular la AEL. Un voto mayoritario de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes de Arizona como en

el Senado. La Legislatura optó por anular la AEL dos veces en el pasado: una vez en 2002 y otra vez en 2008