Ducey firma proyecto de ley que hace opcional hacer cumplir el uso de mascarillas en negocios

ARIZONA- La controversia por el uso de la mascarilla para combatir la propagación del COVID-19 ha alcanzado otro nivel en Arizona.

El gobernador Doug Ducey firmó el proyecto de ley HB 2770 este viernes, lo que permitiría a las empresas elegir si quieren hacer cumplir un mandato de uso de mascarilla o no. Ducey dijo en una carta que ayuda a las empresas ya que las ciudades implementaron mandatos de uso de mascarillas, pero no los hicieron cumplir.

"Entiendo la preocupación y el dolor que esto causó a muchas de estas empresas y estoy agradecido de que el patrocinador haya presentado este proyecto de ley para abordar ese mismo problema", dijo Ducey.

Ducey agregó que la redacción original del proyecto de ley tuvo consecuencias no deseadas que afectaron los requisitos de máscara no relacionados con COVID-19, pero añadió que las preocupaciones se resolvieron por lo que firmó la medida. El representante Joseph Chaplik, patrocinador del proyecto de ley, dijo a principios de este año que no es tarea del gobierno ni de los dueños de negocios decirle a la gente que use máscaras.

La firma del proyecto de ley se produce después de que varias ciudades de Arizona y un condado anunciaron que iban a seguir con sus mandatos de máscaras. Tempe, Flagstaff, Phoenix y Tucson, además del condado de Pima, han dicho que están cumpliendo con sus mandatos de uso de mascarillas.

El gobernador Ducey reiteró que el estado nunca tuvo un mandato de uso de mascarillas obligatorio en todo el estado, y las ciudades más grandes de Arizona no lo hicieron cumplir, dejando la responsabilidad a las empresas locales.