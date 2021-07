Ducey: Arizona, sin cambios en el uso de mascarillas

PHOENIX - Arizona no realizará ningún cambio respecto al uso de mascarillas a pesar de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han revertido el rumbo de algunas pautas sobre su uso, dijo el martes el gobernador republicano Doug Ducey.

Debido a un aumento de contagios por la variante delta, los CDC recomendaron que incluso las personas vacunadas vuelvan a usar mascarillas en interiores en partes del país clasificadas como de transmisión sustancial o alta. La agencia recomienda el uso de mascarillas en interiores para todos los maestros, personal y estudiantes en las escuelas de todo el país, independientemente si se han vacunado o no.

“Arizona no permite mandatos de mascarillas, vacunas, pasaportes de vacunas o discriminación en las escuelas en función de quién está o no vacunado”, dijo Ducey en un comunicado. "Hemos aprobado todo esto como ley y no cambiará".

La mejor protección de Arizona contra COVID-19 sigue siendo la vacuna, agregó Ducey.

Autoridades del Departamento de Servicios de Salud de Arizona confirmaron que el estado coincidirá con las pautas recientemente recomendadas para los estudiantes de K-12, a pesar del mandato del gobernador en su contra.

“Todos en un entorno K-12, maestros, personal y estudiantes, deben usar una mascarilla”, dijo la Dra. Cara Christ, directora del Departamento de Servicios de Salud del estado.

El número diario de nuevos casos de coronavirus y las hospitalizaciones actuales en todo el estado continúa aumentando. Este miércoles se reportaron 1,361 casos de COVID-19 recién confirmados y 2 muertes más, lo que eleva el total del estado a 921,445 casos y 18,185 muertes desde marzo de 2020.

