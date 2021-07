Dreamer de Arizona logra permiso de USCIS para viajar y competir en los Juegos Olímpicos

PHOENIX - La oportunidad de competir a nivel mundial en los Juegos Olímpicos no es algo que todo atleta pueda vivir y la probabilidad es aún más lejana para un dreamer que no tiene permiso para salir del país.

Luego de semanas de angustias, un dreamer de 22 años que estudia en Arizona podrá cumplir su sueño de competir en la competencia de atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, representando a su natal Guatemala.

"Es oficial, voy a Tokio", escribió Luis Grijalva este lunes en su cuenta de Instagram con una fotografía de él y su abogado en una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Por ser beneficiario del Dream Act, Grijalva, quien se especializa en la carrera de 3,00 metros, necesitaba la autorización de las autoridades de inmigración para poder salir de Estados Unidos y especialmente, que lo dejen regresar al país luego.

“Muy contento porque yo puedo correr por mi país y puedo correr en los juego olímpicos en Tokio, soy muy feliz ahorita”, dijo a Telemundo Arizona.

Grijalva, quien es originario de Guatemala pero ha vivido en el país por 21 años, calificó para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 a principios del verano.

El estudiante de Northern Arizona University, en Flagstaff, llegó de segundo lugar el mes pasado en la carrera de los 5,000 metros en el campeonato de atletismo de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés), con un marca de 13 minutos y 13.14 segundos.

De acuerdo con The New York Times, esa marca no solo era un récord personal, sino también un récord nacional en Guatemala, con lo que se ganó un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Desde entonces, un nuevo reto comenzó para él. “Supimos que íbamos a tener unos obstáculos y por fin pudimos ir a la oficina de USCIS en Phoenix para conseguir un permiso de emergencia”, explicó su abogada Jessica Smith-Bobadilla.

El próximo paso para Grijalva es presentar una prueba negativa de COVID-19 en un lapso de 96 horas antes de partir para Japón. Su primera competencia será el 3 de agosto y si clasifica, volverá a correr el 6 de agosto.

Grijalva cuenta en sus redes que llegó a Estados Unidos al año de nacido y tiene más de 21 años viviendo en este país.

Sus padres se instalaron primero en Nueva York pero luego se mudaron a California, donde Grijalva vivió hasta que se ganó una beca completa con Northern Arizona University, de acuerdo con Visalia Times Delta.