Donantes de esperanza: los retos de esperar y recibir un trasplante

ARIZONA- A nivel nacional, miles de personas se encuentran en la lista de espera para ser recipientes de un órgano por medio del procedimiento medico de un trasplante. entre ellos la mayoría son hispanos.

Para muchos los trasplantes de órganos pueden ayudar a salvar vidas, pero para otros la donación de órganos no es permitida por su religión u otras creencias.

Según datos de la organización, Done Vida AZ, a nivel nacional más de 103,000 personas están en espera de un trasplante de órgano, entre ellas, casi 23,000 personas son hispanos.

Un reportaje especial por Ariana Garcilazo.

Los datos muestran que solo 2,200 hispanos y latinos en toda la nación se registraron como donantes de órganos en el 2022, según expertos.

Telemundo Arizona documentó el caso de un paciente que no solo necesitaba de un órgano, sino dos, para sobrevivir.

Walter Ortega Guzmán, de 60 años se sometió a un trasplante de hígado y corazón.

“No espera uno realmente una noticia de esas, porque yo era muy atleta, jugaba futbol, me gustaba correr y que me digan que el corazón estaba dañado”.

Hace aproximadamente 10 años, Walter Ortega Guzmán comenzó a sentir que su salud comenzaba a decaer drásticamente.

“Se fue haciendo más débil, más débil, más débil hasta que llego el punto donde ya no podía hacer nada, estaba sentado nomas. caminaba, daba algunos pasos y ya me cansaba. realmente no podía ser nada, absolutamente nada”.

Los médicos le dijeron que su corazón estaba fallando y que la única forma de salvar su vida era un trasplante.

La doctora Blanca Lizaola, hepatóloga especialista en trasplantes explicó la situación del paciente.

“Es uno de los casos que más nos mueven a todos. fue uno de los casos en el cual hicimos un trasplante dual. lo que quiere decir que hicimos el trasplante el trasplante de corazón primero y luego el del hígado”.

Los médicos califican este caso como poco común, sin embargo, era la única oportunidad que tenía el señor Ortega Guzmán de seguir con vida.

Después de lo que describe como un proceso difícil, largo y arduo, la salud del sr. Ortega Guzman ahora está mejor que nunca según sus médicos.

“Esto ha sido un éxito y ahora vemos al señor ortega guzman fuera del hospital y viviendo su vida como debe de ser”, añadió la doctora Lizaola.