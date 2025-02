Distrito escolar Isaac en Phoenix recorta los programas que ofrecía a estudiantes antes y después de clases

PHOENIX - Las familias del Distrito Escolar Isaac fueron informadas del recorte a partir de este martes de los programas gratuitos que ofrecían antes y después de la escuela, anuncio que se suma a los problemas financieros que enfrenta el distrito desde enero.

El distrito envió una carta a las familias la semana pasada detallando los cambios. La carta dice: "debido a las limitaciones de personal y fondos, Isaac Learning Club ya no estará disponible a partir del martes 18 de febrero de 2025". En la carta se añade: "Nos disculpamos sinceramente por cualquier confusión o inconveniente que esto pueda causar".

Es la última medida del distrito en problemas que fue puesto bajo control estatal el mes pasado después de las acusaciones de gastar en exceso casi $30 millones y falsificar registros financieros.

El Isaac Learning Club proporcionaba cuidado gratuito antes y después de la escuela en los planteles del distrito de 6 a.m. a 6 p.m. en los días escolares. La eliminación de este programa puede resultar difícil para algunas familias después de recibir una notificación del cambio con solo una semana de antelación.

Sin embargo, existen otras opciones para ayudar a las familias durante el tiempo que no hay clases, como el cuidado después de la escuela con los Boys & Girls Clubs of the Valley.

El club está abierto de 2:30 p. m. a 7 p. m. cuando hay clases y ofrece arte, deportes, laboratorios de computación y más programas para niños

El distrito escolar tiene cientos de empleados que no han recibido su salario.