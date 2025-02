Diana Taurasi, estrella de las Phoenix Mercury, anuncia su retiro

PHOENIX— La tres veces campeona de la WNBA y máxima anotadora de todos los tiempos, Diana Taurasi, anunció el martes que se retira.

“Diana es la mejor jugadora de la historia. He sido fan de ella toda mi vida, es la líder y compañera de equipo por excelencia”, dijo el propietario de las Mercury y los Suns, Mat Ishbia. “Ha tenido un impacto increíble en nuestra franquicia, nuestra comunidad y el juego del baloncesto. Su nombre es sinónimo de las Phoenix Mercury y siempre será parte de nuestra familia”.

After 20 years of playing in the WNBA, Diana Taurasi is officially retiring



Thank you Diana for changing the game forever, all of the accolades could never amount to the type of person and edge you embodied when you stepped out there on the court



