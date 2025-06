Deportan a migrante mexicano después de acudir a audiencia en corte de inmigración

ARIZONA- Eduardo asegura que huyó de Michoacán, México tras ser torturado, ingresó a Estados Unidos de forma legal a través de la aplicación CBP One. Se presentó a la corte de inmigración el 20 de mayo, ahí fue detenido por ICE, llevado al Centro de Detención de Eloy y este fin de semana fue deportado a México.

Si la violencia crea su mundo narrativo, Eduardo nos comparte ese mundo que vivió en México.

“Créeme que jamás me pasó por la cabeza que si yo me presentaba a la corte me fueran a deportar por qué yo estaba tratando de hacer las cosas bien”, explicó.

Por teléfono comparte su nueva realidad en México y esa sensación de que no hay alternativas en donde se encuentra.

“Tienes miedo Eduardo? Bastante pues aquí estoy con miedo estoy en un lugar que no conozco, no salgo de aquí no tengo a dónde ir pues”, detalló.

Su hermana a quien llamaremos María asegura que hay imágenes de la supuesta agresión.

“Hay un video, en su cuerpo tiene marcas de tortura como quemaduras de cigarro, cortadas, tiene muchas cicatrices de esa situación que el paso”, aseveró.

Eduardo siguió los procesos estipulados por el gobierno federal, iba preparado con evidencia al juzgado, pero el juez desestimó su caso.

“Él es un claro ejemplo que hizo todas las cosas que se le pidieron, hizo todo lo correcto que tenía que hacer y aun así el ya no está aquí”.

RIESGO LATENTE

Desde hace semanas la corte de inmigración en Phoenix es un punto clave para arrestos por parte de agentes de ICE y es que después de jueces desestiman casos, los agentes entran en acción, María no tiene un estatus migratorio, también teme que le suceda lo mismo que a su hermano.

“Se que hay represalias, sé que quien alza la voz ahorita es castigado”, añadió.

El abogado de inmigración, Yasser Sánchez explica lo que se puede esperar en este tipo de casos.

“Al ser detenido o deportado una persona podría tener un castigo entre 5 y 10 años”.

Sánchez enfatizó que es importante no dejar de asistir a su cita en corte y recomendó ir acompañados por un abogado.

“Que te presentes y segundo que lleves a un buen abogado de inmigración, que te represente y luche en la corte ya que estamos viendo casos en los que no cierran los casos de inmigración y las personas pueden pedir la apelación”.

Telemundo Arizona solicitó a ICE información sobre el motivo de la deportación de Eduardo, hasta el momento no ha habido respuesta.