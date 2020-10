Debate McSally vs. Kelly: cuáles fueron los ataques y las propuestas

PHOENIX- La senadora republicana Martha McSally y su retador demócrata Mark Kelly debatieron una serie de temas el martes por la noche en lo que probablemente será el único debate de la campaña.

En el tema de las acciones realizadas en la pandemia de coronavirus, McSally destacó que ayudó a aprobar la Ley CARES, un paquete de ayuda COVID-19 financiado con fondos federales. También añadió que el presidente Donald Trump hizo todo lo posible para detener la pandemia. Kelly no estuvo de acuerdo, diciendo que la respuesta federal ha sido inadecuada y se necesita un mejor liderazgo.

Lo que debes saber Según la agencia AP, McSally publicó cinco años de declaraciones de impuestos antes del debate y pidió a Kelly que hiciera lo mismo.

McSally ganó poco menos de $ 288,000 el año pasado y pagó una tasa impositiva efectiva del 22%.

Al terminar el debate, McSally desafió a Kelly a tres debates adicionales en Arizona.

En lo que se refiere al cambio climático, McSally estuvo de acuerdo en que el clima está cambiando y acusó a Kelly de apoyar el Green New Deal y de querer prohibir los combustibles fósiles. Kelly ha dicho varias veces que está en contra del Green New Deal, citando partes que no tienen nada que ver con el medio ambiente.

El enfrentamiento brindó a McSally una oportunidad muy necesaria para ganar terreno sobre Kelly, un astronauta retirado que ha liderado constantemente la carrera en las encuestas y la recaudación de fondos, justo antes de que se inicie la votación anticipada este miércoles y comience el envió de boletas electorales en el estado.

Para Kelly, candidato por primera vez, el debate fue una oportunidad para mostrar su temple bajo presión. Se ha presentado como un pensador independiente que no está en deuda con ninguno de los partidos políticos. Ha atacado implacablemente a McSally por votar repetidamente para derogar la ley de atención médica del expresidente Barack Obama, que según él dejaría a las personas con problemas de salud preexistentes enfrentando altos costos, si es que pueden obtener cobertura.

Lo que se dijo sobre el control de armas

Los ciudadanos respetuosos de la ley merecen mantener su capacidad para defender a su familia y defender sus propias vidas Martha McSally

Podemos respetar nuestros derechos y tradiciones sobre la propiedad de armas bajo la Segunda Enmienda, y podemos tener comunidades fuertes Mark Kelly

Kelly, un ex piloto de la Marina, está casado con la ex representante de los Estados Unidos Gabby Giffords, quien sobrevivió a un disparo en el frente durante un evento constituyente en Tucson en 2011. La pareja fundó un grupo de defensa que trabaja en todo el país para promover una ley para el control de armas, como un requisito de verificación de antecedentes universal.

McSally ha luchado para mostrar la imagen independiente de Kelly como la de alguien unido al sector de la izquierda del Partido Demócrata. Ha trabajado para recordar a los republicanos frustrados con ella y con el presidente Donald Trump que Kelly es un demócrata que podría permitir que su partido promulgue su agenda. También lo atacó por un negocio de turismo espacial que él cofundó, que funciona en un edificio construido por el condado de Pima y recibió una inversión de una empresa en China.

Residentes del valle podrían estar divididos a causa de sus preferencias políticas.

Como piloto de la Fuerza Aérea, McSally fue la primera mujer estadounidense en volar en combate y más tarde la primera mujer en comandar un escuadrón de combate en combate. Después de jubilarse, fue elegida para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el distrito que una vez estuvo representado por Giffords, y en repetidas ocasiones logró victorias estrechas en un distrito muy similar.

Se postuló para el otro escaño del Senado de Arizona en 2018, pero perdió ante la demócrata Kyrsten Sinema, y ​​el gobernador Doug Ducey luego la nombró para el escaño que ocupaba anteriormente John McCain hasta su muerte de un cáncer cerebral en 2018.