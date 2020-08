Dan cuatros años de prisión a residente de Arizona que traficaba heroína a Connecticut

Un hombre de Arizona que pasó de contrabando heroína a Connecticut en transportistas de automóviles y entregas comerciales fue sentenciado a cuatro años de prisión, informó el Departamento de Justicia.

La fiscalía identificó al arrestado como Juan Carlos González-Rubio, de 41 años, ciudadano mexicano que vivía en Arizona.

En 2018, la Fuerza de Tarea de New Haven de la Administración de Control de Drogas y la Policía de New Haven comenzaron a investigar el tráfico o grandes cantidades de heroína, fentanilo y cocaína desde México a Arizona y luego al área de New Haven.

La droga tiene un valor en el mercado de cuatro millones de dólares.

Se descubrió que González-Rubio y otra persona transportaban drogas desde Arizona a Connecticut. En 2019, los agentes del orden interceptaron tres paquetes de González-Rubio y su socio que contenían 1 kilogramo de cocaína o 1 kilogramo de una mezcla de heroína y fentanilo, según las autoridades.

El decomiso ocurrió en la interestatal 19 durante una inspección a una camioneta.

González-Rubio utilizó servicios de entrega comercial como FedEx y UPS para mover las drogas, además de contrabandearlas en autos con compartimentos ocultos que luego se cargaban en un transportador de autos.

En agosto de 2019, un oficial encubierto y González-Rubio acordaron que González Rubio transportara 5 kilogramos de “fentanilo” a $ 2,000 el kilo. Las "drogas" que el oficial le dio a González-Rubio eran en realidad una "carga simulada", detalló la Fiscalía.

Cuando el transportista con el falso fentanilo llegó a East Haven en octubre, González-Rubio fue arrestado.

El 25 de febrero, González-Rubio se declaró culpable de conspiración por distribución y posesión de drogas con la intención de distribuir heroína, fentanilo y cocaína.