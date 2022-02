Aumento de crimen y prostitución, el nuevo panorama que preocupa a residentes de Maryvale

ARIZONA- La tasa de crimen aumenta en todo el país y en Arizona, las ciudades más grandes del estado no solo enfrentan una escasez de policías, sino también un aumento de la violencia se siente a toda hora, de acuerdo con residentes y dueños de negocio.

Telemundo Arizona platicó con residente de la zona sobre cómo los problemas de inseguridad afectan en su economía y vida cotidiana.

Lo que debes saber Según el FBI, las tasas de homicidios, violaciones, robos y asalto con agravantes aumento en Arizona en más del 8% en el 2020.

Las zonas más impactadas indica el reporte, es la ciudad de Phoenix con un aumento de homicidios de casi un 44% en comparación a las cifras del año anterior.

El sargento Steve Martos de la policía de Phoenix reporta que las agresiones aumentaron en un 50%, y los robos a mano armada aumentaron en un 12%, mientras que el número de balaceras se duplicó.

Tal es el caso de Claudia Beltrán, dueña de negocio que cada mañana abre su estudio de ejercicios en el área de Maryvale donde acuden decenas a tomar sus clases de zumba, pero asegura que de los 14 años que lleva operando, han sido en los últimos dos donde notó que la delincuencia ha aumentado.

“Hay mucha violencia y la verdad ha cambiado bastante la situación…aquí estamos alrededor de muchas familias. no entremos porque se está permitiendo. y yo la verdad no he visto mucha policía”, añade.

Un área conocida por su prostitución, drogas y crimen está recibiendo más atención, por parte de líderes de la ciudad de Phoenix y la policía. Melissa Aguilar explica de que se trata esto.

Según las cifras oficiales, el aumento se ha dado en el sector de Maryvale. La avenida 27 e Indian School está marcada con rojo en los mapas del departamento de policía.

Para Natalia Garcia, residente de Maryvale la falta de policías pone en mayor riesgo la seguridad, por lo que asegura, han dejado de reportar el crimen que ocurre a las autoridades.

“Cayó del cielo, atravesó y cayó en el baño... y eso fue en la mañana”, relata Natalia al referirse a una bala perdida que perforó el techo de su casa y cayó en el piso del baño.

La vocera de la policía de Phoenix refirió a Telemundo Arizona videos donde se exponen estos problemas ante los concejales de la ciudad y están en espera de que les aprueben los fondos que necesitan para combatir el crimen.