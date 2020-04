Coronavirus y mascotas ¿Qué hacer durante el aislamiento?

PIMA- Debido a la emergencia por coronavirus autoridades recomiendan a los dueños tener un plan preventivo para garantizar el cuidado de sus mascotas.

Pima Animal Care Center, The Humane Society of Southern Arizona y The Hermitage No-Kill Cat Shelter and Sanctuary piden que hagas lo siguiente:

Busca un cuidador temporal en caso de estar hospitalizado. El mejor lugar para su mascota es en su hogar, pero si se enferma demasiado para cuidar a su mascota, asegúrese de que haya un amigo o familiar que pueda llevar a su mascota a su hogar. También puede ponerse en contacto con un albergue.

Prepare un "paquete de emergencia". Esto debería incluir:

Nombre e información de contacto de la persona que puede cuidar a sus mascotas.

Alimentos, golosinas, una correa, juguetes y cualquier otro material necesario para cuidar a su mascota durante al menos dos semanas.

Dejar lo necesario para transportar a su mascota.

Registros de vacunación

Collar con etiquetas de identificación (no olvide asegurarse de que la información de su microchip esté actualizada)

Medicamentos y recetas, junto con instrucciones.

Instrucciones de cuidado diario.

La información de contacto de su veterinario.

De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, actualmente no hay evidencia de que las personas puedan obtener COVID-19 de las mascotas. El mejor lugar para su mascota es el hogar que conocen y aman. Si no se siente bien, pero aún así puede cuidar a su mascota, manténgala en casa donde se sienta más cómoda.

Para más información sobre albergues consulta estos enlaces

https://hssaz.org/

https://www.friendsofpacc.org/support-us