TUCSON- Cuatro años después se vuelven a enfrentar en una contienda electoral. Los votantes del condado Pima decidirán si Chris Nanos será el nuevo alguacil o Mark Napier debe continuar en el puesto.

En entrevista con Telemundo Arizona, ambos candidatos dieron su visión sobre los problemas en la frontera con México, sus planes para el condado y enviaron un mensaje a los votantes.

Respecto a los migrantes que cruzan la frontera el alguacil Mark Napier precisó: “Demasiado gente está muriendo en el desierto del condado Pima, tratando de entrar a este país, y no creo la idea de que son malas personas, no son malas personas, déjame ser muy claro al respecto, estas no son malas personas”.

Para el exalguacil Chris Nanos existen otras prioridades en el tema de la frontera.

“A veces hay problemas en nuestra frontera y tenemos que estar involucrados, esos problemas pueden ser desde tráfico de drogas hasta tráfico humano, todos entienden eso, pero nosotros los alguaciles no tenemos que estar en medio de eso, hay otras prioridades”.

Planes para el departamento de alguaciles del condado Pima

Trabajaremos en contratar una fuerza laboral más diversa con nuestras asociaciones y el programa JTED en las preparatorias, continuaremos teniendo una voz racional e informada en seguridad fronteriza Mark Napier, alguacil de condado Pima

Cuando entre por primera vez, unificaré a ese equipo, porque si este equipo se une, ¡oh Dios mío! Son las mejores personas del planeta y harán un gran trabajo, ya hacen un gran trabajo de cualquier manera, pero lo harán mejor Chris Nanos, exalguacil del condado Pima

Ambos candidatos cuentan con aproximadamente 40 años de servicio a la comunidad en distintos puestos, pero todos dentro de agencias de la ley.