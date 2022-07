Consumo de fentanilo impacta en centros de rehabilitación

ARIZONA- La crisis de fentanilo que enfrenta Arizona no da tregua y su impacto se ha visto también reflejado en centros de rehabilitación al sur del estado.

Telemundo Arizona visitó uno de estos centros y escuchó el testimonio de una paciente en rehabilitación.

"Es algo que no te deja ir, algo que aunque quieras dejarlo ir no te suelta", detalla Yadira Muñoz, paciente en rehabilitación.

Han pasado más de 3 años desde que Yadira logró vencer su adicción a las drogas, misma que comenzó cuando tenía apenas 23 años al probar el fentanilo.

"No sabía otra forma en cuál escaparme; era joven, no sabía… bien o mal, mis padres siempre me dijeron lo que eran bueno o malo, pero yo no escuché ".

Desde ese momento, abrió la puerta al consumo de otra clase de estupefacientes que la llevaron a terminar vagando por las calles en un estado crítico.

" Si fue algo muy muy feo, y no se lo deseo ni mi peor enemigo…"

La crisis de opioides que enfrenta Arizona no da tregua y se ha visibilizado también en centros de rehabilitación al sur del estado, en donde hoy se reportan cada vez más personas que acuden por ayuda.

Yadira asegura, que la insaciable fe de su madre y un ángel en cielo fue lo que la llevaron a rectificar su camino. Y es que tras el fallecimiento de su padre la joven tomó la decisión de buscar ayuda y es lo que la motiva hoy para no recaer.

"Av eces lo siento, que ahí está… a veces estoy manejando del trabajo o algo y escucho su risa, yo sé que él está feliz".

"LA DROGA QUE MÁS ESTAMOS VIENDO”

El testimonio de Yadira se convierte en la muestra del cambio que general el pedir ayuda, en medio de una creciente crisis de opioides que se ha visualiza en centros de rehabilitación.

Elizabeth Hernández, representante de Desert Palm Clinic explica que de las 140 personas que la clínica recibe diariamente, más del 95% da positivo a fentanilo.

"La droga que más estamos viendo” aquí, que es todos los días es el fentanilo".

"Nunca habíamos visto una crisis cómo está cómo lo que está pasando ahorita con esta epidemia del fentanilo".

Y ante la constante alza en pacientes con adicción a está peligros droga, clínicas se preparan para recibir cada vez a más personas, ya que reiteran que el pedir ayuda hace la diferencia entre la vida y la muerte.