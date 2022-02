Consulado mexicano expide primera acta de nacimiento con reconocimiento de identidad de género

ARIZONA- Antes de que Jennicet Eva Gutiérrez recibiera la primera acta de reconocimiento de identidad de genero en el Consultado de México en Phoenix este martes, su camino ha sido el de participar en el activismo LGBTTI .

Gutiérrez, originaria de Tuxpan, Jalisco emigró a los 15 años a Los Ángeles. Es hija de madre soltera y decidió abiertamente cambiarse de sexo. Su lucha por la comunidad de inmigrantes, especialmente los hispanos LGBTTI es por mejorar el trato en los centros de detención, por el acceso a empleos o a servicios de salud médica .

En 2015 durante un evento organizado por el mes del Orgullo gay, la migrante transgénero interrumpió al entonces presidente Barack Obama y le pidió la liberación de todos los inmigrantes de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero Intersexual (LGBTTI) en detención y el alto de todas las deportaciones.

“No, no, no, no. Usted está en mi casa, fue invitada, no es respetuoso (…) puede quedarse y permanecer en silencio o tendremos que escoltarla afuera”, le reprochó Obama. Acto seguido, fue retirada del evento en medio de abucheos de los otros activistas.

Respecto a ese incidente Jennicet explicó en una entrevisa al diario Reforma por qué increpó a Obama.

“En ese instante, cuando el Presidente salió y empezó a dar su discurso con una sonrisa y hablando de cómo el movimiento LGBTTI ha tenido progresos en Estados Unidos, mis emociones fueron de coraje y tristeza, porque he participando en el activismo LGBTTI) y y he visto el dolor (…) sufrimos injusticias y muchas de nosotras han sido asesinadas. Así que tuve que hablar e interrumpir al presidente".

Siete años después de ese incidente, Jennicet agradece en redes sociales a la comunidad con la que ha luchado por ganar derechos.

“Este proceso de cambiar mi nombre y género en mi acta de nacimiento mexicana ha sido posible por activistas trans en México y Estados Unidos. Hoy oficialmente ha pasado esa alineación importante en mi vida. Gracias linda comunidad trans y la lucha sigue”.