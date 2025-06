¿Cómo impacta a agricultores de Arizona el anuncio del presidente Trump?

ARIZONA- En una de sus recientes declaraciones el presidente Donald Trump anunció que buscará una solución para continuar con sus actuales planes migratorios sin que estos afecten algunos sectores de la economía, entre ellos, el agrícola.

Telemundo Arizona habló con agricultores, quienes le dicen cómo han sido afectados los trabajadores del campo de nuestro estado por las actuales políticas de inmigración del gobierno.

Un agricultor en Marana asegura que los recientes operativos de la actual administración están afectando a las personas que trabajan en la agricultura.

Fuerza laboral hispana en Arizona En 2022, había 1431 productores agrícolas de origen hispano o latino en Arizona, lo que representa aproximadamente el 4.9% de todos los productores agrícolas del estado.

Las personas hispanas o latinas operaban aproximadamente el 5.1% de las granjas y ranchos de Arizona, a pesar de que representaban aproximadamente el 30% de la población estatal en 2012.

El condado de La Paz presentó la mayor concentración, con 39.9% de productores agrícolas hispanos o latinos.

En Arizona, el 64.2% de las personas empleadas en ocupaciones agrícolas, pesqueras y forestales son hispanos nacidos en el extranjero.

“Mis hombres están bien nerviosos, yo estoy muy nervioso. Si los levantan, yo tengo que cerrar mi negocio; tengo millones de dólares invertidos en este negocio”, dijo Arnold Burrell que lleva más de 40 años en el sector agrícola

El rancho de Burrell está ubicado en el sur del estado, área en donde más campesinos laboran en Arizona. Arnold dijo que el sector agrícola tiene problemas en cuanto a la mano de obra.

“Mis conocidos me dicen: ‘¿Tienes alguien libre? ¿Tienes alguien que pueda venir?’ No hay ayuda aquí, la gente de aquí no quiere trabajar este tipo de trabajo”, añadió.

Según el Departamento de Agricultura Federal, de 1991 a 2021, cerca del 42% de los trabajadores del campo eran no autorizados o indocumentados; el 19% inmigrantes con permiso de trabajo y el 32% ciudadanos, la mayoría hispanos.

Además, la oficina agrícola estatal de Arizona afirma que la agricultura es una industria que genera aproximadamente 23 mil millones de dólares.

“Sin estos hombres no sé qué va a hacer el país para comer mañana, porque esta gente es la que está poniendo la comida en la mesa”, explicó Burrell.

El presidente Trump reconoció que las redadas migratorias afectan de manera negativa, por lo cual planea implementar cambios en su ofensiva migratoria para proteger a inmigrantes que trabajan en sectores como la agricultura. Sin embargo, no dio detalles sobre cómo pretende ajustar estas medidas y, en abril, ya había hecho declaraciones similares.