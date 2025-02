Cierran la ruta estatal 387 cerca de Casa Grande por situación policial

ARIZONA- El Departamento de Transporte reporta que la ruta estatal 387 permanece cerrada en ambas direcciones cerca de Casa Grande por situación policial.

Se esperan demoras y se recomienda a los conductores buscar una ruta alterna.

No hay un tiempo estimado de reapertura.

*CLOSURE*



SR 387 is closed in both directions near Casa Grande for a law enforcement situation.



Expect delays. There is no estimated time to reopen.



