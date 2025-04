Cierran la ruta estatal 287 cerca de Florence por choque mortal

FLORENCE- Si transitas por o hacia la ruta estatal 287 puedes encontrar demoras debido a un choque mortal en el condado de Pinal.

Según el Departamento de Transporte, el choque ocurrió en la SR 287 cerca de Village Road, al oeste de Florence.

La SR 287 está cerrada en ambas direcciones y los conductores están siendo desviados a Adamsville Road. El Grupo de Trabajo Regional contra Delitos Vehiculares del Condado de Pinal está trabajando con el Departamento de Policía de Florence para investigar el accidente.

“Sumado al alto volumen de tráfico que se dirige al festival de música Country Thunder, se espera que esto cause retrasos aún más significativos”, declaró la oficina del alguacil en redes sociales.

*CLOSURE*



State Route 287 is CLOSED in both directions in Florence.



The closure is due to a crash at milepost 141 near Village Road.



