Cierran la I-10 en dirección este en Warner Road debido a un accidente que deja varios heridos

ARIZONA- El Departamento de Transporte reporta que la I-10 en dirección este en Warner Road fue cerrada debido a un accidente.

El Departamento de Seguridad Pública reporta que se trata de un accidente con un numero indeterminado de personas heridas que involucra a varios vehículos.

El carril derecho está cerrado debido a que se están quitando escombros en la zona.

I-10 eastbound at Warner Road: A crash is blocking the right lanes. pic.twitter.com/0El27dSddZ