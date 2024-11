Cierran el Loop 101 en dirección oeste cerca de Hayden Road tras un incendio de semirremolque

SCOTTSDALE- Los carriles en dirección oeste del Loop 101 (Pima) en Scottsdale están cerrados el martes por la mañana después de un incendio en semirremolque cerca de Hayden Road.

El Departamento de Transporte recomienda evitar la zona y buscar rutas alternas.

101 and Hayden avoid the area Scottsdale Fire on scene working fire with Haz mat . Crews are stopping run off and protecting exposures. pic.twitter.com/4I8oWM5PFB