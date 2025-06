Reabren carriles en la Loop 101 tras choque que dejó a un menor en condición grave

Los carriles en dirección este del Loop 101 (Pima) fueron reabiertos aproximadamente a las 4:15 p.m. a la altura de la 7.ª Avenida, al norte de Phoenix, según el Departamento de Transporte de Arizona.

El cierre temporal fue a causa de una colisión en la milla 25.

El Departamento de Seguridad Pública informó que a las 12:44 p. m., se produjo una colisión que dejó heridos en la SR-101 en dirección este. Un menor fue trasladado a un hospital con heridas graves.

