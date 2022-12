Choque vehicular deja a un muerto y dos heridos en Phoenix

Una choque vehicular justo al este de 7th Street y Thomas Road dejó a un muerto y dos heridos, informaron las autoridades este martes en la tarde.

Cuando llegaron los oficiales localizaron dos vehículos que estaban involucrados. Los testigos dijeron a los oficiales que un vehículo en dirección este cruzó los carriles en dirección oeste y chocó con un vehículo en dirección oeste.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El conductor del vehículo en dirección oeste y dos pasajeros menores fueron trasladados de urgencia a hospitales locales.

Uno de los menores no sobrevivió a sus heridas; los otros dos están recibiendo tratamiento en el hospital. Había una mujer y un menor en el vehículo en dirección este. El menor fue transportado al hospital con lesiones que no pusieron en peligro su vida, el conductor no reportó lesiones graves.

Thomas Road estará cerrada entre 7th Street y 9th Street durante las próximas horas mientras los detectives investigan la colisión.

Por favor, evite tome vías alternas.

Esta es una noticia en desarrollo, regrese para más detalles.