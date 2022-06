Chandler compadres donan casi $1.5 millones a organizaciones locales

ARIZONA- Chandler Compadres continuará su misión de apoyar a las familias y los niños necesitados presentando una gran cantidad de donaciones a 10 grupos diferentes; casi un millón y medio de dólares.

El evento de donaciones se realizó el 16 de junio en San Tan Brewing Company en el centro de Chandler, ubicado en 8 S. San Marcos Place, Chandler, AZ 85225.

Chandler Compadres, como un grupo de caridad, se estableció en 1980 con un enfoque específico de brindar apoyo a las organizaciones benéficas relacionadas con la familia y los jóvenes de East Valley.

El dinero se recauda a través de algunos eventos (o iniciativas) filantrópicos claves a lo largo del año que incluyen: un torneo de golf benéfico (en el Whirlwind Golf Club) que alberga a más de 300 golfistas y un evento conocido como "Rock the Cause for Kids", el cual incluye comida, baile y una subasta.

Algunas de esas organizaciones benéficas son: Boys & Girls Club, ICAN, AzCend, Chandler Education Foundation, Arizona Brainfoods, entre otras.