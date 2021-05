Celos: control y descontrol en las relaciones de pareja

El fin de semana pasado en Colorado un hombre mató a tiros a seis personas en una fiesta para después quitarse la vida. De acuerdo con las autoridades, estaba molesto porque la familia de la novia no lo invitó a una reunión.

Según reportes sobre sus antecedentes, la persona tenía un historial de comportamiento controlador y celoso.

“Esta persona ya traía problemas desde antes, estos no son eventos que de repente ocurrieron” detalla Marta Muñoz, consejera profesional.

Describió al boxeador como controlador, alegando que se molestaba cuando subían fotos de la joven a las redes sociales.

El mes pasado en Puerto Rico, el boxeador puertorriqueño apodado el diamante, habría secuestrado y dado muerte a una joven embarazada al parecer con su bebé. El caso conmocionó a la isla, donde se han registrado al menos 21 feminicidios desde enero según la coalición de derechos civiles observatorio de equidad de género, mientras que en países latinos como México la ola de violencia en contra del género no se detiene.

Muñoz indica que hay patrones, señales de alerta que deben de considerar las personas para hacer un cambio a tiempo.

“Generalmente este tipo de personas vienen de familias muy disfuncionales o donde hay alcohol, droga y violencia doméstica, desaprender sobre esas acciones que puedan ser confundidas con lo que realmente es el amor”.

Marta Muñoz destaca que si ya hubo una amenaza pida ayuda y reporte, pero sobre todo guarde evidencia a pesar del miedo que pueda llegar a tener.

"Que la puede matar y puede matar a sus hijos y habló a la policía y la policía dijo que no había pruebas, si tiene oportunidad de grabar, o que exista un testigo cuando la amenazan, tiene que presentar pruebas, desafortunadamente ese es el sistema judicial".

La experta enfatiza que no hay que minimizar los eventos que pasan, que no piensen que él no me hará nada