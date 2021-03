CBP inicia reconocimiento facial biométrico en Douglas y Naco

PHOENIX - La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha iniciado la aplicación de tecnología de comparación facial en dos puertos de entrada de Arizona para automatizar las verificaciones manuales de documentos necesarias para entrar y salir del país.

A un viajero en cualquiera de los dos puntos de entrada se le tomará una foto en el punto de inspección principal, que se comparará con una foto de pasaporte o visa utilizando tecnología de comparación facial biométrica. El proceso solo toma unos segundos y tiene una precisión de más del 98%, según un comunicado de prensa.

La comparación facial biométrica también eliminará la necesidad de que los viajeros extranjeros que hayan viajado a los EE. UU. previamente proporcionen sus huellas dactilares, ya que su identidad se confirmará a través del proceso, según el comunicado de CBP.

Si la foto tomada no coincide con la registrada, o si la persona no está obligada a participar en el proceso y no desea hacerlo, se le pedirá al viajero que continúe con el proceso de inspección tradicional.

Más de 64 millones de viajeros han participado en el proceso de comparación facial biométrica en los puertos de entrada, según el comunicado, con CBP utilizando la tecnología para evitar que más de 400 impostores ingresen ilegalmente a los EE. UU. Utilizando documentos de otras personas.

Las nuevas fotos de ciudadanos estadounidenses se eliminarán dentro de las 12 horas, mientras que las fotos de la mayoría de los extranjeros se almacenarán en un sistema seguro del Departamento de Seguridad Nacional.