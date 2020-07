Caso Dion Johnson: presentan resultados de investigación

PHOENIX - La policía de Phoenix presentó a la fiscalía los resultados de su investigación sobre el tiroteo mortal en donde murió Dion Johnson baleado por un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona en una autopista.

La policía presentó los hallazgos el martes, y la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa los revisará para determinar si los cargos penales están justificados por la muerte de Johnson, de 28 años.

La familia está preocupada porque Johnson, de 28 años, fue privado de asistencia médica de emergencia durante varios minutos después de que le dispararon y lo esposaron.

"El Departamento de Policía de Phoenix no hizo recomendaciones sobre posibles cargos", dijo la portavoz de la oficina del fiscal del condado, Jennifer Liewer. "Por lo general, no hacen sugerencias en las presentaciones de tiroteos con agentes involucrados".

La fiscal del condado Allister Adel le ha pedido a su personal que priorice el caso, pero no hay una fecha límite para una decisión de cargos, dijo Liewer.

Familiares y amigos se reunieron el viernes por la mañana para despedirse de Dion Johnson casi tres semanas después de que muriera baleado por un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

La policía reportó que el oficial de DPS disparó a Johnson durante un altercado en la carretera la mañana del 25 de mayo después de que Johnson fue encontrado dormido al volante de un automóvil estacionado en un punto de gore de la autopista.

El oficial, cuya identidad no ha sido revelada, no llevaba una cámara corporal, y no había cámara en el tablero del vehículo debido a que el oficial estaba manejando una motocicleta.

El policía detalló que se intentaba arrestar a Johnson por conducir en estado de ebriedad y le dispararon después de que Johnson intentó agarrar el arma del oficial durante un altercado.