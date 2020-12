Casino del Sol cierra de forma temporal debido a aumento de casos de COVID-19

ARIZONA- Casino Del Sol y el Consejo de la Tribu Pascua Yaqui anunciaron este viernes el cierre temporal de sus instalaciones debido al aumento de los números COVID-19 en el estado.

Los cierres incluyen a Casino Del Sol, Casino of the Sun, el Resort, y Estrella de Casino Del Sol a partir del lunes 7 de diciembre de 2020 a partir de las 11 a.m., con planes de reabrir al público el sábado 2 de enero de 2021 a las 8 a.m.

La medida se realiza pese a que aseguran siguen los protocolos de seguridad, distanciamiento y la limpieza ha sido positiva y eficaz.

El club de golf Sewailo permanecerá abierto durante este tiempo. El Mercado Del Sol permanecerá abierto con horario limitado de 6 a.m. a 8 p.m. todos los días. El Parque de RV también permanecerá abierto.

Para obtener más información, visite www.casinodelsol.com/your-safety-matters.