Arrestan en Arizona a integrante del Cartel de Sinaloa, reporta la Patrulla Fronteriza

ARIZONA- Un integrante del Cártel de Sinaloa fue arrestado en Arizona, confirmó este jueves el Michael W. Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos a través de redes sociales.

Banks detalló en su publicación que la persona arrestada pertenece a la organización de Los Memos, una facción del Cártel de Sinaloa y admitió trabajar como guía a pie para la organización criminal.

CARTEL MEMBER ARRESTED!

On Tuesday, USBP agents in Arizona apprehended a Los Memos operative—a faction of the notorious Sinaloa Cartel. The Mexican national admitted to working as a foot guide for the transnational criminal organization, leading illegal crossers straight into the… pic.twitter.com/BNkNY4t3F9