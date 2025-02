Rescatan a conductor de camioneta en llamas tras accidente multi vehicular en la US60

ARIZONA- El conductor de una camioneta en llamas fue rescatado por un oficial luego de que se produjera un choque entre siete vehículos la mañana de este martes, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública (DPS).

El reporte de DPS detalla que fue aproximadamente a las 6:56 a. m., cuando ocurrió un choque de siete vehículos que dejo varios heridos en la autopista US-60 en dirección oeste en el kilómetro 184.4, cerca de Val Vista Road.

Los carriles fueron reabiertos antes de las 9 a.m.

All lanes are now open.