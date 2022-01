Cambio climático en Arizona: presentan iniciativa que ayudaría a familias hispanas

PHOENIX – Desde incendios forestales mortales hasta el aumento de los precios de los alimentos debido a la grave sequía que afecta a la región, forma parte de los impactos que autoridades estatales detallaron para mostrar el impacto del cambio climático en Arizona.

La concejal Lauren Kuby subrayó cómo el cambio climático ha transformado a Arizona con más de 970,000 acres quemadas y 2500 incendios forestales en 2020.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Por su parte, el representante estatal Andrés Cano destacó cómo la crisis climática está afectando a los residentes de Arizona, su salud, su agua y su seguridad, haciendo énfasis en la importancia de hablar sobre lo que la Ley Build Back Better significaría para el estado, generando miles de empleos bien remunerados, impulsando la industria local de energía solar y haciéndoles rendir cuentas a las industrias contaminantes.

¿En qué consiste Ley Build Back Better?

De acuerdo con la concejal Kuby: “Ley Build Back Better Act. Aborda directamente las preocupaciones de costos diarios para las familias trabajadoras, para la economía de Arizona, al poner tecnología de energía limpia más barata, electrodomésticos, automóviles limpios, en manos de las personas, empresas y escuelas. Y tiene el potencial no solo de impactar la economía de Arizona. Me gusta decir que lideraremos la nación, pero sacudiremos a todo Arizona, a toda la economía de los Estados Unidos”.