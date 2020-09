Buscan trabajadores para centros de votación en Arizona

ARIZONA- Ante la duda sobre sobre cuán seguro será votar en persona en las próximas elecciones de noviembre, el numero de trabajadores en centros de votación ya se ha reducido.

Gobiernos locales están luchando para reclutar personas, los esfuerzos se dirigen cada vez más a las personas más jóvenes, que podrían correr menos riesgo de desarrollar enfermedades graves por el virus.

When We All Vote están incentivando a todos los que puedan ser voluntarios que se inscriban AQUÍ para servir como trabajadores electorales en sus comunidades. Además, en Arizona puedes encontrar más información en la página de la secretaria de estado https://azsos.gov/pollworker