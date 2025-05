Encuentran cuerpo de mujer reportada como desaparecida en sendero de Scottsdale

SCOTTSDALE- La policía reporta que el cuerpo de la mujer que fue vista por última vez en una sendero en Scottsdale fue encontrado la tarde este jueves.

“Trágicamente, el cuerpo de Hannah fue localizado por los equipos de búsqueda. Acompañamos en el sentimiento a su familia y amigos”, publicó la policía en redes sociales.

Hannah Moody, de 31 años, fue vista por última vez la mañana del 21 de mayo en la zona del inicio del sendero Gateway de la Reserva Sonorense McDowell.

