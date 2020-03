Buscan a hispano por robo de pruebas de COVID-19

TUCSON- Un hombre descrito como hispano de 30 años, aproximadamente de 5'9 a 5'11 de estatura es buscado por la policía de Tucson como el presunto responsable del robo de pruebas de coronavirus.

El hecho ocurrió el viernes antes de las 8:00 p.m., cuando el sospechoso fue captado por las cámaras de vigilancia saliendo del Centro de Salud disfrazado de conductor de reparto y con 29 pruebas para detectar COVID-19 sin usar, según la policía.

Esto sucedía mientras los empleados se preparaban para cerrar el centro de salud. Fue la manan de este sábado cuando el personal se percató de las pruebas faltantes y llamaron al 911.

La policía de Tucson solicita la ayuda del público para intentar identificar al sospechoso que, de acuerdo con la imagen mostrada, es de barba cerrada de color oscuro con algunas canas. Se fue del lugar a bordo de un vehículo Dodge Charger de color rojizo o un auto de modelo similar. Cualquier persona con información que ayude a localizarlo debe llamar al 88-CRIME. Puedes permanecer en el anonimato.

Las autoridades añadieron que las pruebas para detección robadas son esencialmente inútiles para el sospechoso, debido a que solo se pueden usar en un laboratorio equipado con las herramientas necesarias para analizar los resultados.

El equipo robado ya ha sido reemplazado, por lo que no ha afectado la operación del centro de salud para realizar la prueba.

Autoridades de salud instan a no comprar a quien asegura tener pruebas para detectar el coronavirus, ya que es una estafa debido a que actualmente no existen pruebas caseras.