Banner Health activa plan para separar a enfermos sin COVID-19 en Mesa

MESA- El hospital Banner Health confirmo este viernes la activación de un plan de emergencia para poder hacer más espacio para tratar a pacientes enfermos, tanto para los que tienen coronavirus, y los que sufren de otro tipo de enfermedades.

La doctora Marjorie Bessel, directora clínica de Banner Health asegura que las camas en los hospitales están comenzando a llenarse, pero tienen planes en acción para incrementar la capacidad en hospitales como este para hacer más espacio ante el incremento de pacientes…

El área del hospital Cardon para niños estará designando un piso completo para que pacientes adultos sean transferidos a nuevas unidades de cuidados intensivos, autoridades del hospital enfatizaron que estos no serán pacientes con COVID-19, si no pacientes que sufren de alguna otra enfermedad no relacionada los que sean transferidos a el área de niños para recibir tratamiento.