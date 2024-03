Atropellan en Phoenix a hombre en silla de ruedas motorizada, sufrió heridas graves

ARIZONA- Un hombre en silla de ruedas motorizada sufrió heridas graves luego de ser atropellado la mañana de este lunes en el sur de Phoenix, confirmó la policía.

Según la policía de Phoenix, el atropellamiento ocurrió en la esquina de la calle 7 y la avenida Southern. antes de las 10 de la mañana lo que mantuvo la intersección cerrada de forma temporal.

El hombre sufrió heridas graves, sin embargo y está recibiendo atención medica en un hospital.

“No lo vi, se me brinco enfrente a mí, y yo di vuelta todo lo que pude pero le pegue a su patín, me dio miedo cuando me baje porque no quería que le pasara algo peor”, dijo Alejandro Hernandez, conductor involucrado.

La policía informó que el conductor involucrado permaneció en el lugar y no mostraba signos de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

El atropellamiento sigue bajo investigación.