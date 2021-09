Arrestan en Arizona a sospechoso de asesinato de cuatro personas en Minnesota

MENOMONIE, Wisconsin- Un sospechoso de la muerte a tiros de cuatro habitantes de Minnesota que fueron encontrados en una camioneta abandonada en Wisconsin se entregó a las autoridades en Arizona.

El alguacil del condado de Dunn, Kevin Bygd, informó que Antoine Darnique Suggs, de 38 años, se entregó a la policía en Gilbert, Arizona, un suburbio de Phoenix. Suggs había estado viviendo en el área de Phoenix recientemente antes de viajar a Minnesota en las últimas semanas.

Bygd dijo que los investigadores no saben cómo regresó Suggs a Arizona. El sospecho no ha sido interrogado, por lo que no tenían nueva información para revelar sobre un posible motivo. El alguacil dijo que Suggs estará detenido en la cárcel del condado de Maricopa en Phoenix mientras espera la extradición a Wisconsin.

Las autoridades confirmaron el jueves que se vio a Suggs reuniéndose con una de las víctimas en un bar de Minnesota la noche antes de que se encontraran sus cuerpos.

El otro sospechoso, Darren Lee McWright, de 56 años, de St. Paul, Minnesota, estaba detenido en la cárcel del condado de Ramsey en St. Paul.

Una denuncia presentada el jueves contra McWright, quien está acusado en el condado de Dunn de cuatro cargos por ocultar un cadáver, dijo que los testigos aseguraron a la policía que vieron a Suggs el sábado por la noche en el White Squirrel Bar en St. Paul con una de las víctimas, Nitosha Lee Flug-Presley, 30 años, de Stillwater, Minnesota.

Un granjero descubrió los cuerpos de Flug-Presley y tres residentes de St. Paul el domingo en su campo de cultivo maíz del condado de Dunn, a unas 60 millas (97 kilómetros) al este. Los cuatro habían sufrido heridas de bala, según las autoridades.

McWright es el padre biológico del hermano de Suggs, según la denuncia.